Ministar objasnio Sve detalje: Evo kako će izgledati nastava od prvog septembra - Školama i roditeljima na raspolaganju više modela

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

MINISTRA prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da su nadležni, po pitanju odvijanja nastave od septembra, pošli od toga da petina roditelja ima decu do 12 godina, što je razlog da mlađi osnovci krenu u školu.

- Sve zavisi od trenutnog zdravlja nacije. Pošli smo od toga da ne očekujemo vanredno stanje, kada su, kao u prvom talasu, roditelji dece do 12 godina bili kod kuće. Preko 22 odsto je roditelja dece do 12 godina, što je dovoljan razlog da mlađi osnovci na neki način treba da krenu na nastavu - rekao je Šarčević na pres konferenciji. On je ponovio da će se nastava za decu od prvog do četvrtog razreda odvijati u školama, uz smanjenje broja učenika u učionicama i