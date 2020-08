Tramp evakuisan: Tajna služba upala na konferenciju - bela kuća pod ključem, Došlo do pucnjave

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

PRIPADNICI Tajne službe prekinuli su konferenciju američkog predsednika Donalda Trampa i izveli ga iz brifing sobe. Novinarima je rečeno da napuste prostoriju.

- Došlo je do pucnjave ispred Bele kuće - rekao je Tramp, zahvalivši se Tajnoj službi na brzoj reakciji, prenosi Raša tudej. TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020 Prema prvim informacijama, jedna osoba je odvedena u bolnicu, ali nije poznato u kakvom se stanju nalazi. Prema nepotvrđenim