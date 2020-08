Kriv je i vatromet?

B92 pre 6 minuta | Tanjug

Desetine vreća sa vatrometom bile su uskladištene u istom hangaru u kojem je bilo više od dve hiljade tona eksplozivnog amonijevog nitrata u luci u Bejrutu.

Taj vatromet mogao bi biti odlučujući faktor koji je doveo do eksplozije, potvrdili su bivši lučki radnik i drugi izvori za list. Bivši radnik u luci u Bejrutu Jusuf Šehadi rekao je za Gardijan da je dobio instrukcije od libanske vojske da drži amonijev nitrat u hangaru, a da je tu bilo i 30 do 40 najlonskih vreća vatrometa. On je rekao da je taj vatromet carina zaplijenila 2009. ili 2010. godine, dakle nekoliko godina pre amonijevog nitrata i da je lično video