Danas do 33 stepena, popodne lokalni pljuskovi

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, a u Vojvodini oblačno uz moguće kratkotrajne padavine, saopštio je RHMZ.

U ostalim predelima se od popodneva očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće oko 21, a najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa.