Srbija uvodi obavezan PCR test za strance

Politika pre 1 sat

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da se planira uvođenje obaveznog PCR testa i izolacija od 14 dana za strance koji dolaze u Srbiju.

On je za Tanjug naglasio da će na sledećoj sednici Kriznog štaba, koja će biti tokom ove nedelje, biti precizirano na koje zemlje će se to odnositi. Kako je naveo, Srbija sada ima bolju epidemiološku situaciju nego pre mesec dana i sada to treba očuvati. „Moraćemo to da uradimo, ali tek na osnovu sagledavanja epidemiološke situacije zemalja oko nas. Dileme nema mnogo za Brazil i Indiju, ali moramo imati dobru procenu za evropske zemlje”, naveo je Tiodorović.