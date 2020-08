Meksiko počinje fazu tri ispitivanja vakcina iz SAD i Kine

RTV pre 3 sata | Tanjug

MEKSIKO SITI - Meksiko ima sporazume sa dve kineske kompanije i jednom američkom kompanijom o ispitivanju vakcina, izjavio je meksički ministar inostranih poslova Marčelo Ebrard na konferenciji za novinare.

Meksiko će učestvovati u ispitivanjima vakcina koje su razvili Jansen farmasjutikals (u vlasništvu Džonson & Džonson) i kineske kompanije Kansino Biolodžiks Inc i Valvak Biotehnolodži Co Ltd , tako da se u zemlji ispituju četiri vakcine, preneo je CNN. "Imamo sporazume sa tri različite kompanije, jedne iz SAD i dve iz Kine, to je memorandum o razumevanju, cilj je da se protokoli za treću fazu odvijaju u Meksiku", rekao je Ebrard. "Nakon ove najave, Meksiko će