Ministar Šarčević: U septembru ne moraju da se pravdaju izostanci iz škole, roditelji da obezbede bar tri maske

Večernje novosti pre 11 sati | Agencije

UKOLIKO, zbog straha od virusa korona, roditelji na početku školske godine ne žele da decu šalju u školu, to neće morati da pravdaju, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.

On je za TV Pink naveo da će danas škole dobiti jasne smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu. "Roditelji koji u septembru ne žele decu da šalju u školu, neće to morati da pravdaju", naveo je ministar. On je naglasio da se dva meseca radilo na pripremama nastave za novu školsku godina. Za nastavu u školi fokus će biti na učenicima nižih razreda i oni će nastavu pohađati u prepodnebvnim satima. Tokom časova, kako je rekao, moraju se poštovati mere