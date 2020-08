Naučnici upozoravaju: Rezultati zabrinjavajući, hitno sprečiti porast temperature

B92 pre 1 sat | Tanjug

Poslednja decenija je bila najtoplija od kada se mere temperature vazduha, potvrdili su naučnici.

Izveštaj u kojem se upozorava na posledice globalnog zagrevanja sačinilo je 520 naučnika iz 60 zemalja, a on pokazuje da je svaka decenija od 1980. godine toplija nego ona prethodna, piše britanski Gardijan. Najtopliji je period od 2010. do 2019. godine, a temperatura je znatno porasla od 2014. do 2019, kada su zabeleženi i rekordi. Reč je o periodu kada su Evropa, Sjedinjene Američke Države i Indija bile pogođene toplotnim talasima. Tada su izmerene i visoke