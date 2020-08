Đoković igrati na Sinsinati mastersu i US Openu

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Najbolji teniser sveta Novak Đoković potvrdio je da će ovog meseca učestvovati na Sinsinati mastersu i US Openu, koji se održavaju u Njujorku.

Srpski as doputovaće u SAD u subotu, prvo će nastupiti na čuvenom mastersu, koji je ove godine zbog pandemije promenio lokaciju, a potom će na US Openu pokušati da osvoji četvrtu, a ukupno 18. gren slem titulu. "Drago mi je što mogu da potvrdim da igrati Western & Southern Open i US Open ove godine. Nije mi bilo lako da donesem odluku, pogotovo uzimajući u obzir sve prepreke i izazove sa svih strana, ali radujem se što ću moći ponovo da se takmičim na teniskom