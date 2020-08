Nastavljaju se postupci vantelesne oplodnje

Radio 021 pre 1 sat | Novosti

Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) trebalo bi, posle pauze zbog pogoršanja epidemiološke situacije, da od 17. avgusta nastave sa radom, a klinike da počnu da sprovode postupke vantelesne oplodnje o trošku države najkasnije od 1. septembra.

To je preporuka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičke stručne komisiji za BMPO, prenose "Novosti". Uputstvom koje je RFZO dostavio zdravstvenim ustanovama, omogućuje se vantelesna oplodnja na teret zdravstvenog osiguranja i ženama koje su u vreme prekida rada komisija napunile 43 godine i one bi trebalo komisiji da se jave u roku od 30 dana po početku rada. Produžen je rok važenja rezultata svih analiza za tri meseca i to za one koji tokom mesec