Vremenska prognoza - 14. avgust

Biće pretežno sunčano i toplo. Samo je ponede u planinskim predelima moguć kratkotrajni poslepodnevni pljusak. Ujutro od 15 stepeni do 21 stepen, u najtoplijem delu dana i do 33 stepena. Nad Beogradom sunce, temperatura od 21 stepen ujutu do 33 tokom dana. Za vikend od 3 do 5 stepeni svežije uz kišu i pljuskove.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 14.08.2020. Petak: Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti,u planinskim predelima retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 80%; Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80% 15.08.2020. Subota: Pretežno sunčano i toplo. Posle