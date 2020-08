Usporen saobraćaj na obilaznici oko Beograda

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Na obilaznica oko Beograda, od tunela Straževica do petlje "Orlovača", saobraćaj se odvija usporeno, saopštilo je jutros JP "Putevi Srbije, uz molbu da učesnici u saobraćaju prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Na auto-put E-75, deonica Vladičin Han-Vranje, više nema magle i vidljivost je normalna. Auto-put E-763, Ljig - Brančić, u smeru ka Čačku, danas do 15 časova radovi na košenju trave u putnom pojasu. Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake. Petlja "Leskovac centar" - Leskovac (Vlasotince), u blizini mesta Pečenjevce - do 15. avgusta od 07 do 15 časova, radovi na presvlačenju manjih deonica finišerom, uz naizmenično propuštanje