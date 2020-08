Otkazali mu bubrezi, srce jedva radilo: Predrag (21) iz Leskovca se vratio iz mrtvih, uspeo da pobedi koronu

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Predrag Nikolić (21) iz Leskovca, stasiti sportista, zdrav i prav, zbog korone je bio na ivici života i smrti ali majka, otac i sestra ipak su dočekali, posle 17 dana borbe, da opet čuju glas svog mezimca.

Doktor mi je, otprilike, rekao da imam pola sata da se sa sinom pozdravim i to je to. S Peđom sam se poslednji put čula oko pola jedanaest uveče. Rekao mi je: „Ja nisam za ovde! Vadite me odavde! Kakvi ste vi roditelji, ovde umiru!“ U ponoć je već bio na respiratoru. Moj Peđa, u oktobru treba da napuni tek 21 godinu, zdrav i prav, košarkaš, bio je na respiratoru zbog korone, na korak od smrti, sve mu je redom otkazivalo, krv mu je išla iz nosa i usta - priča za