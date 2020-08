Upozorenje RHMZ, u naredna dva sata jaki pljuskovi: Najteže će biti pogođen ovaj deo zemlje, evo šta nas čeka za vikend

Večernje novosti pre 32 minuta | Novosti online

NAKON tropski toplih i sparnih dana u prestonici i ostatku zemlje, sledi talas nešto manje toplog, kišovitog i olujnog vremena.

RHMZ je izdao upozorenje da će već u naredna dva sata na području zapadne, jugozapadne, jugoistočne i istočne Srbije, kao i na području pomoravlja, doći do nevremena. - Očekuju se kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom - upozorio je RHMZ. U ostatku Srbije građani do kraja dana moći da uživaju u sunčanom vremenu. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će tokom noći na severu, a sutra tokom dana i u ostalim krajevima lokalno doći do kratkih