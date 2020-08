"Da li sam najveći svih vremena? Da, mislim da jesam"

B92 pre 5 minuta | B92

Američki borac hrvatskog porekla Stipe Miočić govorio je nakon osvajanja nove titule UFC u teškoj kategoriji.

On je jednoglasnom odlukom sudija pobedio drugi put zaredom Danijela Kormijea. Mnogi tvrde da je Miočić najveći teškaš u istoriji UFC-a. Novinare je zanimalo da li on sebe smatra najvećim. "Da, mislim da je tako. Meni je najvažnije da sam nešto ostavio iza sebe i da sam pokazao svojoj kćerki da se mogu za nju brinuti. To mi je najvažnije. Dobio sam praktički sve borce u svojoj kategoriji i mogu se boriti protiv bilo koga. Uživam u ovome što radim, ali se prvo želim