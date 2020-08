Kiša i pljuskovi, upozorenje RHMZ: Kada se vraća leto? FOTO

B92 pre 1 sat | B92

Republički hidrometeorološki zavod prognozirao je i za danas kišu i pljuskove.

"U naredna dva sata (do 10.27) u zapadnoj Srbiji. Šumadiji i na širem području Beograda ponegde sa kišom i pljuskovima", najavio je RHMZ. Maksimalna dnevna temperatura i do 29 stepeni. Popodne oblaci odlaze na istok, pa se očekuju i periodi sunčanog vremena. Jutarnja temperatura će biti od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 29. U Beogradu će pre podne biti pljuskova sa grmljavinom, a popodne se vraća leto. Temperatura će se tokom dana u glavnom gradu kretati