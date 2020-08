Otac Sava: Važno je što će predsednik Srbije u Briselu obavezno pomenuti dečansko pitanje

RTV pre 41 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, danas je nakon privremene obustave radova na putu Dečani-Plav koji ugrožavaju tu svetinju iz 14. veka, izrazio nadu da će se u narednim danima u razgovoru sa Prištinom problem rešiti.

On je za Tanjug kao naročito važno ocenio to što će predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu pomenuti to pitanje od vitalnog značaja za zaštitu baštine na Kosovu i Metohiji, za Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu. "Smatramo da je važno to što će predsednik Srbije u Briselu obavezno pomenuti to pitanje jer je dugoročna zaštita srpske kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji od vitalnog značaja za Srbiju i posebno za našu Crkvu. Očekujemo da u toku dijaloga,