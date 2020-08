"Ne isključujem mogućnost vanrednih izbora 2022."

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- Predsednik DSS Miloš Jovanović ne isključuje mogućnost da se 2022. sa redovnim predsedničkim i beogradskim izborima održe i vanredni parlamentarni izbori.

Jovanović kaže da to ne bi bilo iznenađenje, s obzirom na, kako je naveo, "opštu političku situaciju i činjenicu da imamo takoreći jednopartijski parlament". "To tim pre ne bi bilo čudno jer smo i u nešto redovnijim uslovima imali vanredne parlamentarne izbore kao što je bio slučaj 2014. I 2016. godine", rekao je Jovanović za list Danas, navodi se u saopštenju DSS. On je kazao da će DSS u narednom periodu dobro promisliti na koji će način ubuduće politički delovati