B92 pre 51 minuta | B92, TV Prva

Beograd -- Prijavljivanje poslodavaca za program "Moja prva plata" počinje danas.

Vlada Srbije je izdvojila više od dve milijarde dinara za program koji će obuhvatiti stručno osposobljavanje 10.000 mladih do 30 godina u kompanijama na konkretnim radnim mestima, a koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) uz podršku Ministarstva finansija, Kancelarije za IT i e-upravu i Privredne komore Srbije. U okviru programa devotemesčnog osposobljavanja u kompanijama, država je mladima obezbedila mesečnu naknadu u iznosu od 20.000 dinara za one