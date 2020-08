Već preko 100.000 zaraženih, a pik očekuju u septembru

B92 pre 37 minuta

La Paz -- Bolivijsko Ministarstvo zdravlja saopštilo da je broj obolelih od koronavirusa u toj zemlji premašio 100.000 i procenilo da će pik virusa biti u septembru.

Obolelo je ukupno 100.344 osoba, dok je od početka epidemije preminulo 4.058, prenosi Rojters. Kako se navodi, broj novih slučajeva raste na zapadu zemlje, a do kraja meseca taj broj bi mogao da dođe i do 130.000 do 150.000 slučajeva. Prema rečima generalnog direktora svih bolnica u Boliviji Rene Sahonera, broj novih slučajeva porastao je nakon protesta održanih nakon što su izbori, koji su trebali da se održe 6. septembra, pomereni za oktobar. Proteste su