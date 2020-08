"Situacija je nesigurna, ali stabilna": U Pirotu u poslednje dve nedelje zabeležen pad broja obolelih

Blic pre 5 sati

U poslednje dve nedelje zabeležen je pad u broju obolelih u Pirotskom okrugu, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot odakle se ocenjuje da je epidemiološka situacija u tom okrugu i dalje nesigurna, ali stabilna. Od početka epidemije do danas na području okruga ukupno je uzorkovano 3.305 briseva, a danas je uzorkovano još 30 briseva. Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 358 osoba pozitivnih na virus korona i to u Pirotu