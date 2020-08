Brnabićeva o sastanku u Vašingtonu: Na dnevnom redu prevashodno ekonomske teme

Kurir pre 29 minuta

Predsednica Vlade Ana Brnabić rekla je danas da će u Vašingtonu na sastanku zakazanom za 2. septembar na dnevnom redu biti prevashodno ekonomske teme.

Brnabić je u izjavi novinarima, kazala da je sastanak na koji su pozvani Beograd i Priština nastavak razgovora o ekonomskim temama koji su prekinuti. Podsetila je da je prethodno bilo reči o ponovnom uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština, ali i železničkog saobraćaja. "To su uglavnom ekonomske teme na koje smo uvek pozivali i na čemu je predsednik Aleksandar Vučić uvek insistirao i to ne samo u razgovorima sa Prišinom već i u okviru inicijative mini šengen. To