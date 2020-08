Er Srbija objavlja letove za Crnu Goru od 19. avugsta

Kurir pre 1 sat

Er Srbija će od srede, 19. avgusta, letom na relaciji Beograd – Tivat ponovo uspostaviti vezu sa crnogorskim primorjem.

Nacionalna avio-kompanija će realizovati i prvi let iz srpske prestonice ka Podgorici istog dana. U planu je da se do kraja letnje sezone obavi najviše 296 letova na linijama do Crne Gore. „Veoma sam zadovoljan što su se stekli uslovi za ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja do Tivta i Podgorice. Planirano je da naši putnici do kraja letnje sezone imaju na raspolaganju gotovo 60.000 sedišta na linijama između Srbije i Crne Gore“, izjavio je Dankan Nejsmit,