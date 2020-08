"Moja prva plata" smanjiće nezaposlenost kod mladih

RTV pre 54 minuta | Tanjug,FoNet

SENTA - Vlada Srbije kroz program "Moja prva plata" ulaže dve milijarde dinara u 10.000 mladih da steknu prvo radno iskustvo, najavila je danas premijerka Ana Brnabić i najavila da će ukoliko taj program bude uspešan to biti samo početak kada je reč o takvom vidu podsticanja zapošljavanja mladih. Zvanično je počelo prijavljivanje poslodavaca za projekat a trajaće do 25. septembra, a on podrazumeva da mladi koji tek što su završili srednju školu ili fakultet dobiju prvi posao, potrebno radno iskustvo i prvu

Na predstavljaju projekta "Moja prva plata" u fabrici "Biospringer" u Senti, Čadež je kazao da je to važan projekat za srpsku privredu, kroz koji će proći 10.000 mladih i da će doprineti da se kod mladih smanji stopa nezaposlenosti. Ističe da su mnoge državne institucije učestvovale u izradi tog programa, među kojima je i Kancelarija za IT koja je, kaže, napravila portal "Moja prva plata". "Taj portal je danas zvanično i pušten u rad, mi se sada nalazimo u prvoj