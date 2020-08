"Zidovi su od albanski kula, Dečani su kosovski"

B92 pre 1 sat | Tanjug, Kosovo online

Kosovski istoričar Muhamet Malja izjavio je da srpski pravoslavni manastir Visoki Dečani predstavlja nasleđe Kosova, a ne Srbije.

Kako prenosi Kosovo onlajn, Malja je sinoć na TV Kljan Kosova istakao da je Srpska pravoslavna crkva to ispolitizovala i da to i dalje čini. Prema njegovim rečima, manastir Visoki Dečani je kulturno nasleđe Kosova, a ne Srbije. "Mislim da zakon koji je donesen, donosi pozitivnu diskriminaciju uloge crkava", istakao je Malja. Poručio je da prostor nije dat istorijskom aspektu, već samo pravnom i da je "Srpska pravoslavna crkva znala kako da to maksimalno iskoristi".