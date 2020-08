Nova saznanja o koroni: Inficirani zarazni i šest dana pre pojave simptoma

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

NOVA saznanja Tehničkog univerziteta (ETH) u Cirihu mogla bi da promene delovanje po pitanju potraga za kontaktima na korona virus pozitivno testiranih lica, jer se ispostavilo da su zarazni mnogo pre nego što se pretpostavljalo.

Do sada su stručnjaci polazili od toga da su zaraženi koronom dva dana pre izbijanja oboljenja zarazni. Međutim nova analiza naučnika ETH polazi od mnogo ranije zaraznosti. -Naše analize pokazuju da inficirani mogu da prenose virus do pet ili šest dana pre oboljenja-rekao je Peter Aškrof sa ETH švajcarskom dnevniku „Noje Ciriher Cajtung“ (NZ Z). On je ukazao da, ako se žele pronaći svi kontakti, treba ih istražiti do četiri dana pre simptoma.