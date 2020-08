"Ako krene novi pik, nema povratka u školu": Dr Tiodorović o 1. septembru, vakcini, i o tome kako vlažno vreme pomaže virusu

Blic pre 1 sat | I.R.

Ova trenutna epidemiološka situacija, kada bi se ovako održalo sa dobrim padom, da dođemo do još boljih rezultata, da smanjimo broj obolelih i što je još važnije preminulih, onda ćemo imati uslove da uđemo u miran period – rekao je za TV Pink epidemiolog dr Branislav Tiodorović. On napominje da ipak nema opuštanja, jer se virus i dalje održava. - Ako kažemo da se u kliničkim centrima otpušta više nego što se prima, to znači da bi trebalo sve da bude dobro, ali nije