I Montenegro Erlajns od danas leti ka Beogradu

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

PODGORICA:Posle pauze usled koronavirusa avioni kompanije Montenegro Erlajns od danas ponovo lete na relaciji Podgorica - Beograd i Tivat - Beograd, po ceni karte od 109 do 119 evra, saopštili su iz te kompanije.

Satnicu poletanja i sletanja aviona treba proveriti na sajtovima aerodroma u Beogradu i Podgorici ili Tivtu. I srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija danas letom na relaciji Beograd-Tivat ponovo uspostavlja vezu sa crnogorskim primorjem, a danas će realizovati i prvi let iz srpske prestonice ka Podgorici. Kako je ranije saopšteno iz Er Srbije, u planu je da se do kraja letnje sezone obavi najviše 296 letova na linijama do Crne Gore. Er Srbija će od 21. avgusta,