U Švedskoj rekordna smrtnost u poslednjih 150 godina: Potpuni krah strategije protiv korone

Kurir pre 1 sat

U prvoj polovini 2020. godine u Švedskoj, koja nije uvodila restriktivne mere radi suzbijanja korona virusa, zabeležena je najveća smrtnost u poslednjih 150 godina, saopštio je Statistički zavod te zemlje.

Od Kovida-19 do kraja juna umrlo je 4.500 ljudi, mnogo veći procenat nego u ostalim nordijskim zemljama, a taj broj se sada već popeo na 5.800. U Norveškoj, koja ima upola manje stanovnika, od korona virusa umrlo je oko 260 ljudi. Ukupno je od januara do juna preminulo 51.405 Šveđana, što je najviše od 1869. godine kada je preminuo 55.431 građanin, delom od gladi. Švedska je tada imala 4,1 miliona ljudi, a sada ima 10,3 miliona stanovnika. To znači da je od Kovida