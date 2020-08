Er Srbija opet leti za Crnu Goru iz Beograda, prvi avioni kreću od 21. avgusta

Mondo pre 3 sata | Lana Stošić

Er Srbija će od 21. avgusta ponovo uspostaviti i letove između Niša i Tivta, a letovi će se obavljati dva puta nedeljno, petkom i nedeljom, do 20. septembra Er Srbija obnovila je danas avio-saobraćaj između Srbije i Crne Gore, letom na relaciji Beograd – Tivat, a danas leti i prvi avion iz Beograda do Podgorice. U planu je da se do kraja letnje sezone obavi najviše 296 letova na linijama do Crne Gore, sopštila je ranije ta kompanija. Prema trenutnom redu letenja,