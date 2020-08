Kon: Za sada bez novih mera za povratnike iz inostranstva

RTV pre 45 minuta | Tanjug, RTS, Blic

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se za sada ne predviđaju nove mere, odnosno karantin ili samoizolacija, za građane Srbije koji dolaze iz drugih zemalja. Kon je za RTS rekao da se nove mere uvek spremaju u zavisnosti od situacije, ali da za sada ne predviđa ni karantin ni samoizolacija za građane koji dolaze iz inostranstva.

Na pitanje koliko treba da se smanji broj zaraženih da bi bio ukinut test pri ulasku srpskih državljana u Crnu Goru, Kon je rekao da je kriterijum Crne Gore 25 zaraženih na 100.000 stanovnika, te da će, ukoliko se ovakva situacija održi, to biti postignuto za nedelju dana. Govoreći o trenutnoj situaciji, Kon kaže da i dalje stvara nesigurnost to što se ne smanjuje broj pregleda. "Najvažniji su svakako brojevi, oni jesu orijentacioni ali je činjenica da to pada i da