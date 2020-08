Fantastičan snimak iz Kragujevca: Jak vetar na put oduvao nešto neočekivano, vozači nisu mogli da veruju (video)

Večernje novosti pre 59 minuta | Novosti online

SNAŽNO nevreme pogodilo je večeras Kragujevac. U kratkom vremenskom periodu pala je veća količina kiše zbog čega su ulice u centru grada bile poplavljene, a olujni vetar je na nekoliko lokacija oborio stabla.

Najgore je, ipak, bilo u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića gde je drvo prilikom pada pokidalo žice na banderi. Usled nevremena oboreno je stablo i kod Studentskog doma. Prva „žrtva" oluje u Kragujevcu #kragujevac #tempo A post shared by iKragujevac -Istina na 1.mestu (@ikragujevac) on Aug 18, 2020 at 9:27am PDT Na kolovozu kod Šumadija sajma jak vetar oduvao je maskotu odnosno reklamnog dalmatinca sa krova obližnjeg tržnog centra. Reklamna figura našla se