Termo kamera locirala korona žurku: 200 ljudi se okupilo u dvorištu, preskakali i ogradu, intervenisala policija (Video)

Kurir pre 24 minuta

Policija u Mančesteru je termo kamerama locirala 200 osoba koje su prisustvovale zabavi i pred zabrane zbog korona virusa, a snimak je objavljen na zvanicnoj veb stranici policije.

U subotu, 15. augusta, policija je u 22.10 sati pozvana da interveniše u jednom dvorištu u jugoistočnoj četvrti Gorton, jer je prijavljeno da je na toj lokaciji u toku zabava, saopšteno je iz policije. Po dolasku na mesto dogadaja policija je iskoristila termo kameru ugrađenu u dronu. Na objavljenom videosnimku se može jasno videti koliko je ljudi prisustvovalo zabavi i da se niko nije pridržavao socijalnog disranciranja. #Video | Last night we issued this footage