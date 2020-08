Vučić: Ako Haradinaj ide u SAD po konačni sporazum, može da vrati svoj avion

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ukoliko bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj putuje u Vašington po konačni sporazum, "može odmah da vrati svoj avion i da ne putuje uopšte".

"Mi idemo u Vašington da razgovaramo o temama o kojima smo već razgovarali. Nemamo problem da razgovaramo o svakoj temi. A da razgovaramo o statusu i da bude kako su oni zamislili, a to je da oni dobiju sve a mi ništa i mi njih da priznamo pa će oni nas tobože da priznaju - taj film neće da gledaju", rekao je Vučić za televiziju Pink. Prema njegovim rečima, dok je on pri svesti i dok racionalno može da razmišlja neće doći do priznanja Kosova. Upitan o radovima oko