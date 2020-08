Saznajemo: Krizni štab sutra odlučuje o novom popuštanju mera: Evo šta bi do kraja ovog meseca moglo da počne sa radom

Blic pre 3 sata | N. Ž. P. , I. A.

Krizni štab za borbu protiv korona virusa sutra će raspravljati i odlučiti o tome kada će tačno biti otvoreni bioskopi i pozorišta, saznaje "Blic".

To je za naš portal potvrdio epidemiolog dr Branislav Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba, a koji se među privima i zalagao da kulturne ustanove moraju da počnu da funkcionišu čim pre. Otvaranje bioskopa i pozorišta bilo bi prvo sledeće popuštanje mera, a prema dosadašnjim najavama, to bi trebalo da se desi do kraja ovog meseca. Tačan datum, ipak, trebalo bi da bude saopšten sutra, nakon sednice Kriznog štaba. O tome se govorilo i na pres konferenciji ovog