Bajden prihvatio kandidaturu za predsednika SAD! Obećao da će zatvoriti mračno poglavlje: Ovo je bitka koju ćemo dobiti

Kurir pre 3 sata

Džo Bajden zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske stranke za predsednika SAD i obećao da će zatvoriti "mračno poglavlje SAD".

On je predstojeće predsedničke izbore, koji će se održati 3. novembra u SAD, nazvao "borbom za dušu nacije" i istakao da samo ujedinjeni mogu da prevaziđu "sezonu mraka u Americi", prenosi CNN. "Želim da istorija kaže da je kraj ovog poglavlja američkog mraka počeo večeras ovde, dok nam se ljubav, nada i svetlost pridružuju u bori za dušu nacije. Ovo je bitka koju ćemo dobiti i to zajedno", rekao je Bajden na konvenciji u Vilmingtonu. On je dodao i da su dani