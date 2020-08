Kon: Nije vreme za naglo opuštanje mera, situacija i dalje nesigurna

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Epidemiolog Predrag Кon izjavio je danas da je epidemiološka situacija i "dalje nesigurna" i da "ni u kom slučaju nije vreme za naglo opuštanje mera".

On je, Radio televiziju Srbije, naveo da je virus i dalje prisutan, dodajući da kovid ambulante rade svoj posao i ima pacijenata. "Smanjuje se broj onih koji se testiraju zbog sumnje na kovid, povećava se broj onih koji se testiraju zbog putovanja. Sve to daje podatke o procentima pozitivnosti koji nisu potpuno adekvatni, ali jasno se vidi da je smirivanje u toku", rekao je Kon. Kako je naveo, ne bi trebalo prerano popuštati mere, ali to ne znači da o tome ne bi