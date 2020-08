Lavrov: Spoljne sile da se ne mešaju u dijalog Beograda i Prištine

RTV pre 24 minuta | Tanjug

MOSKVA - Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da spoljne sile ne bi trebalo da se mešaju u dijalog Beograda i Prištine vršeći pritisak na jednu stranu.

On je za ruski list "Posao" (Trud) rekao da bi spoljna pomoć u dijalogu trebalo da se odvija bez ucena i uvrtanja ruku jedne strane uz istovremeno, podsticanje sumnjivih apetita druge strane, prenosi Tass. "Alternativa dijalogu bila bi izuzetno opasna za sve", rekao je Lavrov. On je podsetio da je dijalog započet 2010. godine uz posredstvo EU, ali da se zacrtani put do obostrano prihvatljivih sporazuma, posebno u vezi sa obezbeđivanjem bezbednosti Srba na Kosovu,