Rekordno otapanje leda na Grenlandu u prošloj godini

KOPENHAGEN - Otapanje leda na Grenlandu ponovo je poraslo prošle godine i oborilo prethodni rekord za 15 odsto, upozoravaju naučnici.

Prema novoj analizi, nivo otapanja je "bez presedana" na osnovu merenja koja su počela 1948. godine. Neposredan uzrok ogromnog gubitka leda to što su sistemi visokog vazdušnog pritiska prošlog leta bili blokriani iznad Grenlanda, ali autori analize smatraju da emisija ugljenika uvodi to ostrvo u eru ekstremnijeg otapanja, prenosi BBC. U studiji se ukazuje na to da je udeo Grenlanda u globalnom nivou mora u poslednjih 30 godina značajno porastao, jer se povećala