Danas sunčano i toplo, do 33 stepena

Blic pre 2 sata

Danas nas čeka sunčan i topao dan, samo ujutru po kotlinama i dolinama na zapadu i jugu Srbije biće kratkotrajne magle.

Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca i sa temperaturom koja će ići od 19 ujutro do 32 stepena u toku dana. U nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne na jugozapadu uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije, a u ponedeljak i u ostalim krajevima