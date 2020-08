Subota sunčana i topla: Nastavlja se period lepog vremena, temperatura do 33 stepena

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru se po kotlinama i dolinama na zapadu i jugu Srbije očekuje kratkotrajna magla. Duvaće slab vetar, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 32