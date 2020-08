Bajern šesti put šampion Evrope!

Beta pre 38 minuta

Fudbaleri Bajerna iz Minhena osvojili su večeras šestu titulu evropskog šampiona, pošto su u finalu Lige šampiona u Lisabonu pobedili Pari Sen Žermen sa 1:0.<p>Pobedonosni gol postigao je Kingsli Koman u 59. minutu.

To je bilo prvi put od 1998. godine da su u finalu Lige šampiona igrale dve ekipe koje su ušle u takmičenje kao šampioni u svojim ligama.

Prva ozbiljna prilika viđena je u 18. minutu kada je Kilijan Mbape dobro dodao do Nejmara, Brazilac je šutirao, a golman Oliver Nojer je dobro odbranio.

Nemački tim je ubrzo uzvratio, dobar napad je izveden u 22. minutu, kada je Robert Levandovski pogodio stativu. Dva minuta kasnije sa druge strane dobru priliku propustio je Anhel Di Marija kada je šutirao preko gola.

Ubrzo je Bajern uzvratio, ponovo je pokušao Levandovski, a golman francuskog tima je bio uspešniji.

Odličnu šansu u završnici prvog poluvremena, u 45. minutu propustio je Mbape, kada se našao ispred Nojera, ali je iz dobre pozicije šutirao pravo u nemačkog golmana.

U 59. minutu Bajern je poveo golom Komana, koji je glavom posalo loptu u mrežu posle centaršuta Džošue Kimiha na drugu stativu.

Nepuna dva minuta kasnije Levandovski je bio u šansi, a Kimpembe je izbio loptu pred svojim golom. Posle toga ponovo je Bajern bio u napadu, Kimih je opet poslao loptu na drugu stativu do Komana, ali je i tada dobro reagovala odbrana pariskog tima.

Pari Sen Žermen mogao je da izjednači u 70. minutu, kada se Markinjos posle centaršuta Di Marije našao pred golmanom Nojerom koji je uspeo da sačuva svoj gol. Pariski tim je posle toga pojačao napade, pokušavali su Mbape i Nejmar, ali nisu bili uspešni.

Posle toga nije bilo ozbiljnijih prilika, pokušavali su igrači pred oba kola, ali nisu ugrozili golmane, sve do drugog minuta nadoknade vremena. Mbape je ubacio loptu do Nejmara pred gol, a Brazilac je dodao do Erika Maksima Čupo Motinga koji se nije dobro snašao i propustio je izglednu priliku za izjednačenje.

Nemački tim je tako ostvario 11. uzastopnu pobedu u Ligi šampiona ove sezone.

Bajern je 11. put igrao u finalu najjačeg klupskog takmičenja i osvojio je šestu titulu prvaka Evrope, a Pari Sen Žermen je prvi put igrao u finalu.

(Beta, 08.23.2020)