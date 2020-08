Vreme u nedelju pretežno sunčano i toplo: Posle podne naoblačenje, mestimično sa kišom i grmljavinom

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se posle podne očekuje naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Naoblačenje s padavinama se prvo očekuje na severu i zapadu, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale krajeve. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Popodne se očekuje naoblačenje, a uveče i tokom noći povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna oko 31 stepen.