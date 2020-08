"Nije vreme za izbore": Netanijahu prihvatio predlog o produžetku pregovora o budžetu

Blic pre 6 sati

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu prihvatio je danas predlog o produžetku pregovora o budžetu i tako sprečio pad vlade.

On je u televizijskom obraćanju rekao da sada nije vreme da se zemlja gurne u neželjene izbore, prenosi AP. - Sad je vreme za jednistvo. Ne za izbore - rekao je Netanijahu. On i njegov koalicioni partner Beni Genc imaju rok do ponedeljka uveče da dogovore budžet. U protivnom, vlada bi pala što bi automatski dovelo do novih izbora, četvrtih parlamentarnih izbora za manje od dve godine. Netanijahu je rekao da prihvata kompromis koji bi stranama omogućio dodatnih 100