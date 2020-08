„Mislim da je Kim u komi“

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Južnokorejski diplomata Čang Song Min tvrdi da je lider Severne Koreje Kim Džong Un u komi, a da je njegova sestra preuzela kontrolu.

Bivši pomoćnik pokojnog južnokorejskog predsednika Kim Dae Džunga tvrdi da Severna Koreja krije istinu o pogoršanju zdravlja svog vođe i kaže da je, koliko on shvata, vladar Severne Koreje u stanju kome, piše Dejli mejl. On je za lokalne medije rekao da je Kimova sestra Kim Jo Džong u poziciji da preuzme neka ovlašćenja svog brata. Čang Song Min to tvrdi iako su severnokorejski mediji objavili slike za koje se tvrdi kako dokazuju da je Kim prisustvovao sastanku