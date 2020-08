Đoković o povredi: Muči me prilikom servisa, valjda će biti sve u redu

B92 pre 2 sata | B92

Srpski teniser Novak Đoković uspešno je prebrodio prvu prepreku na Sinsinati Mastersu.

U drugom kolu savladao je Ričardasa Berankisa (7:6, 6:4) i sada ga čeka duel sa Amerikancem Tenisom Sandgrenom. Međutim, Novak nije bio ubedljiv u prvom zvaničnom meču posle šest meseci. Servis je bio najveći problem, a to ima veze sa povredom vrata. "Nesreća je da me sada boli posle šest meseci. Smeta mi prilikom servisa, ali je bolje nego što je bilo juče i prekjuče, tako da je to dobar znak. Nadam se da će sve biti u redu", rekao je Đoković posle meča. Podloga