Drugom nosiocu samo tri gema – Krajinović počistio Tima!

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u treće kolo Sinsinati Mastersa posle velike pobede.

On je savladao drugog nosioca Dominika Tima posle dva odigrana seta – 6:2, 6:1. Krajinović je odigrao fantastičan meč i prosto počistio sa terena jednog od najboljih tenisera na svetu. Od rezultata 2:2, kada su oba tenisera bila sigurna na servisu, Krajinović je vezao 7 gemova. Posle servisa za 3:2 pravi brejk, lako dolazi do 5:2 i vrši novi pritisak na servis Tima. Uspeo je da napravi novi brejk i dođe do prednosti u setovima. Na startu drugog seta bez izgubljenog