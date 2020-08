Furiozni Krajinović u četvrtfinalu Sinsinati Mastersa

B92 pre 24 minuta | B92

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale Sinsinati Mastersa.

Posle velike pobede nad Dominikom Timom (6:2, 6:1), lako je stigao do pobede u trećem kolu. Počistio je sa terena i Mađara Martona Fučoviča – 6:2, 6:1. Ponovo je Filip odigrao sjajan meč, iako ga je kiša omela na startu prvog seta. U prvom setu Fučovič nije osvojio nijedan gem na svoj servis, pošto je Filip napravio čak četiri brejka. Dva puta je ispustio svoj servis, ali to nije bio problem. Na startu drugog seta pravi brejk, dolazi do 3:0 i tada je bilo jasno da