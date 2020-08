Bautista Agut: Đoković je favorit, trudiću se da uživam

B92 pre 1 sat | B92

Španski teniser Roberto Bautista Agut odmeriće u petak snage sa Novakom Đokovićem u polufinalu Sinsinati Mastersa.

Agut igra odlično u Njujorku i u četvrtfinalu savladao je branioca titule Danila Medvedeva. On je slavio posle preokreta – 1:6, 6:4, 6:3. "Nisam želeo da odustanem, kada sam gubio promenio sam taktiku. To je upalilo, igrao sam sve bolje. Želeo sam da što više vremena provedem na terenu", rekao je Bautista Agut posle meča. Šta može da očekuje protiv Novaka Đokovića? "Novak je favorit, nije izgubio meč u 2020. godini. On je odličan igrač. Odigrao sam nekoliko dobrih