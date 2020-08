Nova preporuka Kriznog štaba, a tiče se dece i škole

B92 pre 6 sati | Beta

Beograd -- Krizni štab za borbu protiv koronavirusa preporučiće da deca koja su bila u inostranstvu novu školsku godinu započnu deset dana kasnije.

To je izjavio epidemiolog i član tog štaba dr Predrag Kon, koji je objasnio da je ta preporuka zbog postojanja rizika da se u zemlju vrate zaraženi virusom. "To je važna stvar o kojoj ću pričati na sledećem sastanku Kriznog štaba. Tako bi se rizik od zaražavanja dece u školama smanjio na najmanju moguću meru. To je moja lična ideja koja ima smisla i dobro bi bilo ako bi se usvojila barem kao preporuka", kazao je Kon za današnju "Politiku". Kon je naglasio da ne bi